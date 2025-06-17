Психолог ответил, почему холодный июнь приносит чувство «обманутости»

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему холодный июнь с дождями заставляет многих чувствовать себя «обманутыми», так как лето должно быть другим, сообщает Life.ru .

Как отметил эксперт, большая часть людей в мегаполисах всю весну ждали идеальных условий, чтобы начать жить по-настоящему. По мнению Самбурского, такое состояние называется «синдромом отложенной жизни», когда человек ждет чего-то, вместо того, чтобы жить здесь и сейчас.

«Его симптомы: раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на все вокруг (особенно на погоду — самая безопасная тема), и самое главное — внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны», — добавил специалист.

Так, ошибка многих заключается в когнитивном планировании. Люди склонны верить, что все будет прекрасно «с наступлением лета», «после похудения». Но иногда реальность может не совпадать с ожиданиями, и появляется чувство будто жизнь снова обманула.

Психолог рекомендовал не ожидать правильной погоды, обстоятельств, времени, а жить настоящим моментом. Важно позволять себе радоваться даже если за окном вместо ожидаемого солнца октябрь.