Психолог объяснила тягу подростков к опасным челленджам недостаточным развитием

Подростки участвуют в опасных и нелепых челленджах из-за незавершенного развития определенных участков мозга, рассказала поведенческий терапевт и семейный психолог Елена Калашникова. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

Общество до сих пор пытается понять, почему молодые люди следуют сомнительным трендам из соцсетей. Часто эти вызовы не только лишены смысла, но и представляют угрозу для жизни и здоровья.

Недавний инцидент в Санкт-Петербурге подтверждает эту проблему: школьница, повторяя модный челлендж, получила четыре ожога от аэрозольного баллончика. Подростку потребовалась срочная медицинская помощь.

Как пояснила Калашникова, в подростковом возрасте крайне важно чувствовать принадлежность к группе. Стремление быть принятым сверстниками толкает молодых людей на действия, которые взрослым кажутся «нелогичными или странными».

«Добавьте к этому тот факт, что зоны мозга, отвечающие за оценку последствий и самоконтроль, еще не сформированы до конца. Зато отлично работает система вознаграждения — все, что вызывает всплеск эмоций или дает отклик от сверстников, воспринимается как стоящее внимания», — сказала семейный консультант.

Психолог отметила, что подростки часто понимают риски, но все равно идут на необдуманные шаги ради популярности в интернете. Это естественный этап взросления, резюмировала эксперт.