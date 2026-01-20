Психолог объяснила рост ностальгии по 2016 году в социальных сетях

Психолог Алиса Метелина рассказала, почему пользователи социальных сетей начали массово ностальгировать по 2016 году, отмечая этот период как время свободы и легкости, сообщает Life.ru .

В соцсетях участились публикации, посвященные воспоминаниям о 2016 годе. Пользователи делятся фотографиями и историями о студенческой жизни, путешествиях и отношениях, отмечая, что этот год ассоциируется у них с ощущением свободы и беззаботности.

Психолог объяснила, что обращение к прошлому помогает людям справляться с тревогой перед будущим. По ее словам, сравнивая себя нынешнего с собой десятилетней давности, человек может осознать свой путь и почувствовать внутреннюю опору.

«Сравнивая то, что происходит сейчас, мы как бы говорим сами себе, что можем справиться с чем угодно. Мы прожили, и это уже победа, это уже достижение», — пояснила Метелина.

Эксперт отметила, что воспоминания о прошлом дают ощущение стабильности и помогают легче переносить неопределенность будущего. По мнению психолога, именно это становится причиной массовой ностальгии по 2016 году в социальных сетях.

