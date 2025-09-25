Психолог объяснила причины деструктивного поведения детей знаменитостей

Дети известных артистов и спортсменов часто сталкиваются с трудностями, которые приводят к деструктивному образу жизни, включая употребление запрещенных веществ и нарушение закона. Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова рассказала, что причиной такого поведения могут быть недостаток родительского внимания и внутренние кризисы, сообщает «Вечерняя Москва» .

В СМИ регулярно появляются сообщения о проблемах детей знаменитостей — от злоупотребления алкоголем и наркотиками до участия в преступлениях. Психолог Надежда Резенова объяснила, что одной из главных причин такого поведения становится нехватка внимания со стороны родителей, занятых карьерой и личным брендом.

«Возможно, такие дети предоставлены на попечение родственников или нянь, и контакт с родителями становится недостаточно теплым», — пояснила Резенова.

По ее словам, деструктивное поведение часто связано с внутренней болью и семейными трудностями. Самоповреждения, злоупотребление веществами и эпатаж могут быть попыткой справиться с эмоциональными проблемами. Психолог отметила, что татуировки и другие формы самовыражения также могут быть проявлением внутреннего кризиса.

Резенова подчеркнула, что важно сочетать строгость и доброту в воспитании, а также объяснять последствия поступков. Она добавила, что дети знаменитостей особенно остро переживают подростковый кризис и испытывают трудности с поиском собственного пути из-за известности родителей.

«Такое поведение всегда связано с определенной проблемой или болью. Если все потребности ребенка удовлетворены, тяги к деструктивному образу жизни не возникает», — считает психолог.

Психолог отметила, что деструктивное поведение сигнализирует о внутренней боли и требует внимания к отношениям в семье.