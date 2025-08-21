Психолог объяснила, почему россияне делают предложения руки и сердца в самолете

Выбор необычного места для предложения руки и сердца, а также для бракосочетания может многое рассказать о характере молодоженов. Психолог Анна Воир объяснила, что такие пары обычно демонстрируют готовность к экспериментам и выходу за границы традиционных церемоний, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, подобный выбор указывает на решительность и авантюрный дух партнеров. Воир отметила, что такие пары не стремятся следовать консервативным образцам, а предпочитают создавать собственную уникальную историю.

Воир также указала на символическое значение нестандартных локаций, особенно если речь идет о самолете. Она считает, что полет может метафорически отражать стремление пары к совместному преодолению трудностей.

«Сам полет может быть мощной метафорой их отношений. Движение вперед, над земными заботами, к новым высотам — все это символизирует их готовность к совместным приключениям, взаимной поддержке и стремлению к общим целям. Это декларация их амбиций и совместных планов, представленная миру», — рассказала психолог.

Ранее в Сети распространилось видео, как житель Санкт-Петербурга сделал своей возлюбленной предложение стать его женой в самолете. Девушка была приятно удивлена и сказала заветное «да» избраннику.