Психолог объяснила, почему появился массовый спрос на карты таро

Практикующий психолог Александра Миллер заявила, что россияне установили новый рекорд по приобретению карт таро, стремясь найти «волшебную таблетку» и проявляя тенденцию к перекладыванию ответственности. По ее словам, неожиданный интерес к таро в России может быть обусловлен несколькими факторами одновременно, сообщает Инфо24 .

По мнению эксперта, в условиях неопределенности и стресса россияне стремятся найти опору, пытаясь предсказать будущее, чтобы уменьшить свою тревогу и оправдать собственные решения. Кроме того, как отметила Миллер, гадание на таро или рунах давно считается действенным способом для самоанализа — оно позволяет человеку глубже понять свои мысли и чувства, что способствует личному росту и самопознанию.

Кроме того, психолог пояснила, что использование карт таро помогает поддерживать социальные связи, особенно когда гадание происходит в компании. Это создает атмосферу поддержки и единства, где участники могут обсудить свои переживания и достичь взаимопонимания.

«В некоторых случаях предсказания могут служить источником поддержки и вдохновения, помогая людям справляться с трудностями и находить новые пути решения проблем», — добавила Миллер.

По ее мнению, интерес к таро может быть также обусловлен личными убеждениями, такими как вера в судьбу или предопределенность, что побуждает людей искать подтверждение своих ожиданий через гадания. Однако чрезмерное увлечение предсказаниями может негативно сказаться на психическом состоянии, например, вызвать повышенную тревожность. Эксперт отметила, что частые обращения к гаданиям способны усилить ощущение неопределенности и беспокойства, особенно когда результаты не совпадают с ожиданиями.

Патологическое увлечение таро может привести к зависимости. Люди начинают полагаться на предсказания, что мешает развиваться уверенности в собственных решениях и интуиции. Как указала специалист, гадание создает ложное чувство контроля над будущим, что может привести к избеганию ответственности за собственные поступки, искажению восприятия реальности и снижению способности к критическому мышлению.

«Даже сами предсказатели говорят о том, что судьбу можно менять в зависимости от принятых решений, а значит, выбор только за вами», — заключила Миллер.