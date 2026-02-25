Психолог объяснила, почему подростки создают себе кумиров

Клинический психолог Марианна Абравитова в интервью RT объяснила причины, по которым молодые люди в переходном возрасте часто выбирают себе объект для подражания из числа публичных лиц. Это явление коренится в кризисе самоидентификации, характерном для данного периода.

«Подросток уже отделяется от родителей, но он еще не нашел себя и занят этими поисками. Кумир, таким образом, становится психологическим костылем и может быть мостиком во взрослую жизнь», — поделилась она.

В подростковый период происходит отделение от родительской семьи, но собственная личность еще не сформирована, идут ее активные поиски. В такой ситуации избранный кумир выполняет роль психологической опоры и может служить переходным этапом на пути к взрослой жизни.

Как отметила специалист, такой объект обожания предлагает подростку готовую систему поступков, манеру и мировоззренческие установки. Все это молодой человек, находящийся в поиске жизненных ориентиров, может примерять на себя.

В результате этот кумир становится личным духовным маяком. Кроме того, здесь присутствует иллюзия управляемости: наблюдать за чужой жизнью проще, чем созидать свою собственную. Таким образом, это также является способом избегания насущных трудностей.

Психолог добавила, что поклонение знаменитости дает интенсивные переживания, которых может не хватать в повседневном окружении.

Если же это происходит в рамках фанатского сообщества, то ощущение принадлежности к нему чрезвычайно ценно. Разделять обожание с другими — значит быть принятым в этой группе, стать своим. Переживание этого единства также представляет собой форму познания окружающей действительности.

При этом любые критические высказывания в адрес кумира со стороны посторонних часто вызывают у подростков резкое отторжение, что имеет логичное объяснение.

Для молодого человека такая критика — это не просто нападки на объект поклонения, а отрицание целого мира и той опоры, которую он для себя создал, подчеркнула Абравитова.

