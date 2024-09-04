Психолог объяснила, почему нельзя делать импульсивные покупки ночью

Социальный психолог, нейрокоуч, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова рассказала, чем ночной шопоголизм отличается от дневного, как с ним бороться и почему ночью следует воздержаться от импульсивных покупок.

«Вообще шопоголизм всегда закрывает какую-то внутреннюю потребность: высокий уровень пустоты, нарушенный гормональный фон или эмоциональный спектр», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Она объяснила, что ночная страсть к покупкам возникает из-за того, что в темное время суток психика расслабляется, позволяя поступать так, как человек не рискнул бы днем. Ночью вырабатывается мелатонин — гормон сна, который помогает успокоиться нервной системе.

Поэтому, по словам Бираровой, когда человек совершает покупки ночью, ему проще разрешить себе приобрести больше, чем на самом деле необходимо. В течение дня люди ведут себя более осознанно, лучше владеют собой и контролируют себя, в то время как ночью способность к самодисциплине уменьшается, что позволяет им совершать порой нелепые поступки.

Психолог порекомендовала, в первую очередь, отыскать истинную причину проблемы ночного шопоголизма. Далее она посоветовала поставить напоминание с 22:00 до 23:00, что все покупки нужно будет завершить утром следующего дня. Затем необходимо зафиксировать эмоции, побуждающие к импульсивным покупкам, и оценить, что можно сделать, чтобы пресечь деструктивное поведение. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, просмотр кино, танцы или медитации. Далее, когда все эти три этапа пройдены, можно позволить себе сделать запечатывающее действие.

Если человеку удалось трижды уберечь себя от импульсивных покупок, из корзины в 100 товаров можно выбрать и купить один, который он может себе позволить.