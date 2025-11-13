Психолог объяснила, почему молодежь не боится вслух говорить о насилии

Аналитический центр ВЦИОМ провел исследование общественного мнения, посвященное проблеме насилия в семье, и выяснил, что молодое поколение россиян не считает нужным скрывать факты насилия и не боится «выносить сор из избы». Однако опрос показал, что кардинальных изменений в этом вопросе все равно не произошло, но обнадеживает наметившаяся тенденция: граждане России все менее склонны мириться с насилием в семье. Почему так происходит, рассказала психолог, кандидат философских наук Татьяна Иванова, сообщает «Вечерняя Москва».

Более половины участников опроса уверены, что даже однократное применение физической силы со стороны партнера недопустимо. При этом шесть лет назад подобной точки зрения придерживались лишь 39% респондентов. Но каждый десятый житель страны признался, что в его семье применялась сила, а 30% осведомлены о конфликтных ситуациях в семьях их знакомых.

Однако наблюдается ощутимый прогресс в самом отношении к насилию, особенно среди молодежи. Опрос показал, что молодые и люди среднего возраста проявляют большую честность, чем старшее поколение, которое пытается представить бытовое насилие как незначительный инцидент, оправдывая его словами «с кем не бывает».

«Наоборот, сейчас люди предпочитают говорить о насилии прямо и открыто, пишут посты в соцсетях, привлекают внимание общественности и знают, как себя защитить. А еще на тему насилия снимают фильмы и пишут книги, что также способствует просвещению. Такие изменения связаны с ростом самосознания общества. Если раньше в насилии было принято обвинять жертву из-за непонимания механизмов и причин насилия, то теперь люди более психологически грамотны», — рассказала психолог, кандидат философских наук Татьяна Иванова.

Иванова отметила, что молодое поколение людей понимает, что в насилии на самом деле виноват именно агрессор, так как вменяемый человек может контролировать свои действия и реакции даже в самой провокационной ситуации. Эксперт допустила, что в будущем это приведет к позитивным социальным изменениям.

