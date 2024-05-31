Психолог объяснила, почему люди оскорбляют незнакомцев в Сети

Психолог Дарья Дугенцова считает, что люди ведут себя агрессивно в соцсети из-за желания выплеснуть свои эмоции. По ее словам, это основная цель таких пользователей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалист подчеркнула, что в таких ситуациях столь агрессивных людей можно лишь пожалеть. Дугенцова обратила внимание, что отвечать агрессору аналогичной злобой нет смысла.

«Если это „хейт“ и негативные моменты, то скорее всего человек в обычной жизни не выражает агрессию, а с помощью телефона и переписок он это компенсирует», — объяснила психолог.

По ее мнению, если интернет-пользователь присылает в чат много информации, то эти действия указывают на нехватку внимания. Такие люди хотят вызвать реакцию собеседников по ту сторону экрана, заключила Дугенцова.