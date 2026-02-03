Психолог объяснила, о чем на самом деле говорит привычка постоянно материться

Психолог Гладких: мат — это в том числе способ справиться с эмоциями

Постоянное использование мата не всегда связано с агрессией или отсутствием воспитания — в ряде случаев это способ справляться с эмоциями или особенностями общения, сообщила РИАМО клинический психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Во-первых, мат может быть регулятором эмоционального состояния. Для кого-то он становится маркером бунтарства, сознательного нарушения правил. Для другого — признаком того, что человек находится в расслабленном, „естественном“ состоянии в той среде, где это принято», — отметила психолог.

Во-вторых, существует мат как «связка» для речи, когда у человека беден словарный запас, добавила она.

«В этом случае матерные слова служат для заполнения пауз, чтобы избежать „зависаний“ в поиске подходящего выражения. Это уже может указывать на определенную социальную или интеллектуальную запущенность», — пояснила специалист.

Таким образом, сам по себе факт употребления мата не является прямым диагнозом, но это всегда сигнал о том, как человек взаимодействует с миром и справляется с внутренним напряжением, резюмировала Гладких.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это понятие несколько более широкое, чем брань. Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимаются как асоциальное поведение, но выходят за рамки общепринятых норм речи.

