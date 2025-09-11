Психолог объяснила, как взрослым не чувствовать себя устаревшими из-за новых технологий

Психолог Юлия Тарибо объяснила, что стремительное развитие технологий и появление молодежного сленга могут вызывать у взрослых ощущение отчуждения, но сохранить уверенность и связь с реальностью возможно, сообщает «Вечерняя Москва» .

Стремительное развитие технологий и постоянное появление новых форм общения часто вызывают у взрослых чувство, что они не успевают за изменениями. Психолог Юлия Тарибо отметила, что главная причина этого — быстрый темп обновлений, когда привычные навыки и знания быстро устаревают, а новые платформы и сленг становятся нормой.

По словам специалиста, давление социальных сетей усиливает ощущение отставания: алгоритмы постоянно предлагают новые тренды, мемы и видео, из-за чего появляется внутренний барьер и желание отказаться от попыток быть в курсе. Такое состояние может привести к социальной изоляции, снижению уверенности в себе и даже к замкнутости.

Тарибо подчеркнула, что важно опираться на собственные ценности и интересы, а новые технологии использовать как ресурс для развития и общения. Она посоветовала не стремиться знать все, а выбирать только те сферы, которые действительно важны для жизни и работы, осваивая их постепенно. Критическое отношение к трендам и осознанное использование соцсетей помогут избежать перегрузки и сохранить ощущение стабильности.

Психолог добавила, что обмен опытом между поколениями делает картину мира шире и помогает чувствовать себя частью общества.

«Мир не требует соответствовать каждому тренду, он дает возможность выбирать. Важно оставаться собой и осваивать новое в удобном темпе», — заключила Юлия Тарибо.