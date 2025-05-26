Психолог объяснила, как справиться с отказами при поиске работы

Психолог Чернякова: при отказе в трудоустройстве важно не подавлять свои чувства

Многократные отказы при поиске работы бьют не только по самооценке, но и по психике. Психолог Татьяна Чернякова объяснила, что мозг воспринимает отказ как настоящую физическую боль — активируются те же зоны, что при травме. Поэтому появляются сдавленность в груди, слабость и тревожность, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Главный совет — не подавлять свои чувства.

«Получать отказ иногда действительно страшно и больно. Это не слабость, а нормальная реакция», — сказала Чернякова.

Вместо самокритики вроде «я неудачник» полезнее сказать себе: «Мне больно, потому что я вложился, а не получилось».

Психолог посоветовала беречь нервную систему: спать, есть, гулять, общаться с близкими. А еще — возвращаться к себе, а не к мнению работодателей.

«Спросите себя: ценю ли я себя? Знаю ли, что мне важно?» — предложила Чернякова.

По ее словам, отказ — это не провал, а возможно шаг к более подходящей возможности. Главное — не отказываться от себя, даже если на время отказали другие.