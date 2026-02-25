Психолог объяснила, как семья влияет на статус подростка в школе

Преподаватель университета «Синергия», психолог Лилия Шувалова заявила, что положение подростка в коллективе во многом зависит от детско-родительских отношений, сообщает RuNews24.ru .

Потребность в признании у сверстников — естественный этап развития. С возрастом она усиливается и особенно остро проявляется в подростковый период, когда ребенок отделяется от взрослых и стремится занять место в собственном социальном круге.

«Весьма частым явлением в подростковом возрасте является поиск себя... Гормональная буря затрудняет подростку возможность трезво оценивать ситуацию», — пояснила эксперт.

По данным исследования ВОЗ за 2023 год, в котором участвовали 280 тысяч детей из 44 стран Европы и Центральной Азии, каждая четвертая 15-летняя девочка сталкивается с неблагоприятными психоэмоциональными состояниями.

«Душераздирающая драма разворачивается в сердце ребенка, когда он становится аутсайдером... такая ситуация может являться почвой для глубокой травматизации личности», — отметила Шувалова.

Психолог подчеркнула, что при надежном типе привязанности отвержение переживается легче. В этом случае подросток быстрее находит подходящую компанию. Важную роль играют кружки и спорт, где признание основано на реальных достижениях.

Причиной отчуждения могут стать различия в ценностях или зависть. Кроме того, значимы внешность и одежда. Эксперт рекомендовала родителям сохранять доверительный контакт и учитывать особенности подросткового возраста.

