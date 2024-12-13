Психолог объяснила, как распознать абьюзера на сайте знакомств

По ее словам, абьюзеры — это люди с психологическими проблемами, которые часто не способны контролировать свои эмоции и испытывают трудности с доверием к окружающим.

Первым признаком абьюзера является склонность к контролю. Он всегда хочет знать, где находится его «жертва», и будет неоднократно расспрашивать ее, если она задерживается. Ему важно быть в курсе, с кем общается его партнерша. Он может требовать от партнерши просить разрешение на походы в какие-либо места. Психолог добавила, что на этапе переписки это может показаться шуткой. Будет создаваться ощущение, будто у людей уже серьезные отношения, несмотря на то что они еще даже не встречались лично. В дальнейшем абьюзер может забирать все общие финансы под свой контроль, что лишает «жертву» возможности принимать самостоятельные решения.

«Абьюзеры часто общаются на манипулятивном или контролирующем языке. Все это считывается уже в чате на сайте знакомств. Если в сообщениях больше требований и указаний, чем комплиментов и слов поддержки, то это должно вас насторожить», — пояснила Любина.

Второй признак — излишняя ревность. Эксперт отметила, что абьюзер может регулярно звонить и проявлять гнев, если «жертва» не отвечает на сообщения немедленно. Он способен прийти к партнерше без предупреждения. В более серьезных случаях может требовать от нее увольнения, чтобы она не имела возможности знакомиться с коллегами. В самом начале общения он может настойчиво просить перейти в мессенджеры и удалить профиль с сайта знакомств.

Третий признак — изоляция. С течением времени абьюзер старается ограничить взаимодействие «жертвы» с семьей и друзьями, обвиняя их в негативных аспектах, чтобы удержать ее внимание и изолировать от тех, кто может выступить против их отношений.

Четвертый признак — восхищение и обожание. В начале отношений он может без конца хвалить достоинства партнерши и воспринимать ее как самую привлекательную девушку на свете.

Пятый признак — резкие смены настроения, добавила психолог. В одни дни он может быть заботливым и ласковым, а в другие — грубым и холодным. С ним в длительных отношениях «жертва» всегда будет чувствовать напряжение, ожидая, что произойдет в следующий раз. Это способ контроля над поведением, который он может применять даже без осознания.

Шестой признак — критика, седьмой — нарушение личных границ и, наконец, восьмой — недостаток эмпатии, заключила Любина.