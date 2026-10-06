Психолог объяснила, как подросткам оценивать глянец соцсетей

Подросткам важно отличать красивый образ блогера от его реальной жизни и развивать критическое мышление. Об этом рассказала психолог Домашней школы Фоксфорда Ольга Згордан, сообщает RuNews24.ru .

Она посоветовала обсуждать с подростком события в соцсетях, которые его задевают. Для подтверждения своих мыслей стоит обращаться к экспертам в соответствующих областях, а не ориентироваться на внешнее одобрение.

«В идеале взять какой-то пример с несоответствием внешнего благополучия реальному положению дел. Можно обсудить что-то из последних громких событий из жизни известных блогеров: в Instagram или TikTok у человека все прекрасно, а на самом деле в его жизни творится какая-то ерунда. Понятно, что есть необходимость поддерживать внешний блеск ради аудитории и спонсоров. Но пока нет такого уровня раскрученности соцсетей, не стоит уделять им столько эмоционального ресурса», — пояснила психолог.

Умение отделять публичный образ от настоящей жизни помогает подростку сохранять душевное равновесие. Погоня за чужими стандартами и признанием аудитории не должна становиться важнее внутреннего спокойствия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.