Психолог объяснила, как короткие видео меняют мышление детей

Короткие ролики приучают мозг к мгновенной награде и затрудняют работу с задачами, требующими времени. Кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, что особенно сильно это влияет на детей, сообщает Газета.ru .

По ее словам, интенсивный и бессистемный просмотр коротких видео связан со снижением устойчивого внимания, повышенной импульсивностью и ухудшением самоконтроля у молодых людей. Значение имеет не только время просмотра, но и устройство платформ, удерживающих внимание.

Кратковременная память может тренироваться на ярких образах и мемах, но долговременная память и способность выстраивать логические цепочки страдают. Ребенок воспринимает информацию фрагментами: помнит мемы, но с трудом пересказывает главу или решает задачу в несколько шагов.

Психолог советует вместе читать длинные книги и обсуждать их, проводить время без экранов за едой, на прогулках и за настольными играми. Важно также учить детей проверять информацию: ролики нередко упрощают сложные темы до искажения.

«Дети не глупеют от рилсов. Они адаптируются к среде, которую мы им создали. Наша задача — не отнять у них телефон, а дать им инструменты, чтобы они могли их использовать», — заключила Шпагина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.