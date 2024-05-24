Психолог объяснила, что делать, если увидели потерявшегося ребенка

Если вам кажется, что ребенок один и не знает, что ему делать, подойдите к нему, соблюдая при этом дистанцию в 1 м, сообщила РИАМО психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.

«Важно не напугать его. Спокойно спросите, что случилось. Если понимаете, что ребенок потерялся, и его родителей нет поблизости, нужно вызвать полицию и дождаться сотрудников вместе с ним», — рассказала Корнилова.

Она также дала несколько советов родителям. Например, если идете на прогулку, одевайте ребенка в яркие вещи — это поможет легче вычислить его по камерам наблюдения и визуально.

«Говорите детям, что если они потерялись, то должны оставаться на месте. За помощью могут обратиться к полицейскому, охраннику или продавцу в магазине. Это безопаснее всего. Подключите мобильный телефон детей к услуге „Ребенок под присмотром“, „Мобильный маячок“», — посоветовала психолог.

Корнилова отметила, что ребенку младшего возраста необходимо регулярно объяснять правила безопасности: разговаривать с незнакомыми людьми нельзя, взрослые не обращаются за помощью к детям, тем более запрещено идти с ними куда-то или открывать им дверь, если находишься один дома.

«Нужно убедиться, что ребенок знает телефоны родителей, свой домашний адрес, свои ФИО наизусть. Также можно записать их и положить в карман. Вынужденную разлуку малыш воспринимает тяжело. Мнение, что маленькие дети быстро все забудут — ошибочно. Утрата семьи, даже краткосрочная — серьезная травма для детей. Она приносит боль, обиду на родителей, на жизнь, чувство гнева и ненужности», — предупредила специалист.

По словам Корниловой, после того, как ребенок нашелся, он может вести себя иначе: быть более замкнутым, держать дистанцию, ему могут сниться кошмары или, напротив, он может стать «хвостиком» и всюду следовать за мамой и папой.

«Поэтому окутайте ребенка заботой и вниманием, говорите, как он вам дорог и как вы его любите», — заключила психолог.

Международный день пропавших детей отмечают 25 мая, его символом является синяя незабудка. По официальным данным, в Европе ежегодно исчезает более 70 тыс. несовершеннолетних, в России — около 10 тыс., а в США — свыше 420 тыс.