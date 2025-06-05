Психолог объяснил, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин заявил, что дружба между мужчиной и женщиной существует, однако встречается реже, чем между представителями одного пола, сообщает RuNews24 .

По словам специалиста, дружба между мужчиной и женщиной возможна, но отличается от привычной мужской или женской. Такие отношения более эмоциональные и родственные, в них чаще происходят откровенные разговоры, делятся переживаниями и оказывают поддержку.

Общение между такими друзьями включает не только созвоны и встречи, но и взаимопомощь в сложных ситуациях. Иногда отношения развиваются до дружбы между семьями, включающей совместные поездки и праздники.

Сексуальный контакт между друзьями возможен, но встречается редко. По словам эксперта, если он и происходит, то воспринимается как эпизод, не играющий ключевой роли в отношениях. После подобных случаев дружба может сохраняться и продолжаться.

Сексуальные отношения между друзьями, как правило, кратковременны и отличаются от романтической связи. В них меньше акцента на интимной стороне, больше — на духовной близости. В большинстве случаев такая дружба оказывается прочной и долговременной.