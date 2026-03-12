Психолог объяснил причины весенней депрессии

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс заявил, что весна может усиливать депрессивные переживания из-за завышенных ожиданий и сравнения себя с окружающими, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, многие ждут от весны эмоционального подъема. Однако если внутреннее состояние не меняется вместе с погодой, это может вызвать чувство вины и разочарование.

«Все вокруг расцветает, солнышко, птички поют — радостно. А у человека депрессивное состояние. И если у него есть мнение, что он какой-то плохой и неправильный, раз его даже весна не может порадовать, это может еще больше ввергнуть его в пучину негатива», — сказал Хорс.

Он подчеркнул, что люди по-разному реагируют на смену сезонов. Увеличение солнечного света действительно влияет на выработку серотонина, однако биохимические процессы у всех протекают индивидуально. Кроме того, на настроение воздействуют жизненные обстоятельства и личные переживания.

Психолог призвал не ждать от весны обязательных перемен к лучшему и не ориентироваться на поведение окружающих. По его словам, внешняя радость не всегда отражает реальное состояние человека, а завышенные ожидания могут только усилить внутренний кризис.

