Психолог объяснил причины семейных ссор за новогодним столом

Психолог Александр Кичаев рассказал, почему в семьях часто возникают ссоры во время новогодних праздников. Он выделил пять основных причин, которые способствуют конфликтам за праздничным столом, сообщает Life.ru .

Зимние праздники традиционно считаются временем семейных встреч и радостного общения. Однако, по словам психолога Александра Кичаева, именно в этот период часто происходят ссоры и недопонимания между близкими.

Эксперт отметил, что одной из причин конфликтов становятся завышенные ожидания от праздника. Когда реальность не совпадает с ожиданиями, люди испытывают разочарование, что может привести к спорам.

Вторая причина — обострение старых обид и нерешенных проблем. В праздничные дни люди становятся более чувствительными к критике и недопониманию, что увеличивает вероятность вспышек гнева.

Третьим фактором Кичаев назвал стресс и усталость, которые усиливаются при длительном совместном пребывании. В таких условиях даже незначительные поводы могут вызвать раздражение и ссоры.

Кроме того, психолог отметил, что некоторые люди подсознательно стремятся привлечь к себе внимание или выразить эмоции через конфликт, особенно если чувствуют себя недооцененными.

Все эти причины вместе создают атмосферу, в которой легко возникают семейные ссоры во время новогодних праздников, подытожил Кичаев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.