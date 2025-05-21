Психолог объяснил, почему зрелые мужчины выбирают молодых партнерш

Связи между взрослыми мужчинами и молодыми девушками — распространенное явление. Психолог высшей категории Сергей Лунюшин рассказал, что такие отношения нередко строятся на желании самоутвердиться, страхе старения или даже стремлении «спасти» партнершу, сообщает RuNews24.ru .

Зрелые и состоятельные мужчины часто начинают отношения с молодыми девушками, даже если ради этого приходится уйти из семьи. Психолог пояснил, что это объясняется не только биологией, но и психологическими механизмами.

«После 30 женщины часто начинают чувствовать, что теряют привлекательность в глазах мужчин. Мужчины же, в свою очередь, переключаются на молодых девушек — как символ юности, энергии и новых эмоций», — сказал специалист.

Кроме того, у успешных мужчин нередко повышается самооценка из-за отношений с молодой партнершей. Отношения становятся поводом для гордости в кругу друзей. Некоторые девушки, по словам Лунюшина, осознанно используют это, манипулируя мужчинами ради выгоды.

Есть и другая причина — стремление к сексуальной самореализации.

«Мужчина в 40–50 лет может чувствовать, что «еще может», — и доказывает это себе через молодую спутницу», — пояснил психолог.

Наконец, в некоторых случаях взрослые мужчины испытывают синдром спасателя. Их привлекают девушки с трудной судьбой — из неблагополучных семей, с финансовыми проблемами. Желание помочь и «спасти» становится основой отношений.

«Некоторые просто не принимают старение. Молодая женщина рядом помогает им чувствовать себя моложе, будто бы возвращает им 20 лет жизни», — подытожил эксперт.