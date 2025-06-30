Психолог объяснил, почему важно уметь проживать скорбь

Печаль и скорбь — разные по силе и смыслу эмоции. Правильно их проживать необходимо учить с детства, сообщил РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Клепинин.

«Печаль — это естественная, базовая эмоция, которая возникает в ответ на разочарование или неприятный опыт. Это состояние грусти, апатии, иногда — тоски или внутреннего дискомфорта. Печаль помогает пережить трудные моменты, переосмыслить происходящее и найти силы двигаться дальше. Скорбь — более глубокое и сильное чувство, связанное с тяжелой утратой: смертью близкого или другой серьезной потерей», — сказал Клепинин.

Он добавил, что скорбь часто сопровождает ощущение безысходности, иногда — депрессия. Это состояние требует особого внимания и поддержки, так как может затянуться и сильно повлиять на качество жизни.

«Важно не подавлять такие чувства. Если их игнорировать, это может привести к серьезным последствиям — от тревожности до психосоматических заболеваний. Но когда человек позволяет себе прожить трудные эмоции, он не ослабевает — наоборот, становится сильнее и устойчивее», — рассказал психолог.

Клепинин подчеркнул, что особенно важно учить этому детей: умение распознавать чувства формирует эмоциональный интеллект, помогает выстраивать отношения и лучше адаптироваться в мире.