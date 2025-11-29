Психолог объяснил, почему пенсионеры любят отправлять открытки в мессенджерах

Бабушки и дедушки, которые присылают своим внукам пестрые открытки в мессенджерах, просто восполняют нехватку детской радости. Об этом заявил «Абзацу» доктор наук и психолог Андрей Зберовский.

Эксперт напомнил, что старшее поколение росло в советские годы. Тогда развлекательного контента было значительно меньше, чем сейчас. Дети смотрели мультики раз в неделю, им крайне не хватало этих эмоций.

«Мы смотрели на открытки, на картинки яркие в книжках и как бы дорисовывали их, фантазировали, превращали в движение», — сказал психолог.

Он отметил, что пестрыми открытками бабушки и дедушки просто стремятся восполнить нехватку детской радости. К тому же в СССР эти изображения были памятными подарками, которые ценили и передавали близким. Отправление открыток в мессенджерах можно назвать продолжением традиций.

