Психолог объяснил, почему не нужно ругать ребенка за ошибки в домашнем задании

Психолог Майлян: не ругайте ребенка за ошибки в задании, а помогите исправить

Если ребенок делает ошибки в домашнем задании, не ругайте его, а помогите разобраться в том, что он сделал неправильно, и объясните, как это исправить, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян.

Он уточнил, что родителям постепенно нужно давать ребенку больше самостоятельности, но при этом всегда быть готовы прийти на помощь, если это потребуется.

«Ошибки — это естественная часть процесса обучения. Поэтому не стоит ругать ребенка за ошибки, лучше помочь ему их исправить», — сказал Майлян.

Специалист посоветовал поощрять ребенка за старания и успехи. Это будет мотивировать его продолжать работать над собой.

«Не все дети сразу привыкают к новому режиму. Приучение к новому распорядку может занять некоторое время. Будьте терпеливы и постепенно приучайте школьника к тому, что выполнение домашних заданий — это важная часть его жизни», — добавил психолог.

Майлян порекомендовал также спрашивать, на каком этапе находится работа, при необходимости подключаться и оптимизировать процесс.

«Интересуйтесь, какие предметы вызывают у ребенка трудности, и помогайте ему справиться с ними. Чтобы сделать процесс более интересным для ребенка, используйте различные методы обучения — игры, загадки, ребусы. Поощряйте за выполнение домашних заданий, например, разрешая школьнику посмотреть мультфильм или поиграть в любимую игру», — отметил специалист.

Он также посоветовал задавать наводящие вопросы, чтобы школьник сам находил решения задач.

«И помните, что каждый ребенок индивидуален. То, что подходит одному, может не подойти другому. Важно найти подход, который будет наиболее эффективным именно в вашем случае», — заключил Майлян.