Психолог объяснил, кто такие Noodle boys и почему они в моде

Эксперт уточнил, что возникший тренд, получивший название Noodle boys (мальчики-лапша), набрал популярность после успеха фильма «Назови меня своим именем», в котором Тимоти Шаламе ярко показал эмоции первой любви. Однако на становление этого типа также повлияли и другие важные аспекты.

К примеру, психолог отметил глобальную тенденцию к борьбе за равные права между мужчинами и женщинами. Он считает, что в современном обществе классические представления о мужественности, такие как у Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, больше не соответствуют реалиям.

«То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые», — добавил Самбурской.

Интересно, что вскоре после выхода фильма «Назови меня своим именем» на экраны пришли такие проекты, как «Очень странные дела» и «Анора», в которых снялись канадец Финн Вулфард и российский актер Марк Эйдельштейн. Во всех этих работах хрупкие мужчины завоевывают уважение не благодаря маскулинности или физической силе, а через интеллект и эмоциональную зрелость. Таким образом они формируют более сложный и многогранный образ мужественности, который привлекает современную женскую аудиторию.

Эксперт отметил, что стране нужны как мускулистые персонажи, подобные комиксовым супергероям, так и более интеллектуальные и чувствительные фигуры. Каждый из них играет свою уникальную роль. Современные модные тенденции предоставляют мужчинам пространство для самовыражения в тех областях, где они сильны, не ограничивая их только физической мощью.

Психолог подчеркнул, что мужчины смогут достичь большего, если освободят себя от угрызений совести и страданий, связанных с необходимостью соответствовать устоявшимся стандартам привлекательности.