Психолог объяснил, как изящно уходить от бестактных вопросов родственников
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Психолог Роман Цветков считает, что вопросы о замужестве, рождении ребенка и покупке квартиры являются нетактичными. По его мнению, нарушать личные границы не нужно позволять даже близким людям, сообщает «Узнай.ру».
Эксперт отметил, что когда родственники настойчиво интересуются вашей личной жизнью, то следует реагировать на это с юмором. Родных можно заверить, что они не пропустят какое-либо событие, так как анонс будет размещен во всех соцсетях.
«Можно прибегнуть к более дипломатичному подходу: „У каждого свои темпы в жизни. Давай поговорим лучше о тебе или о других интересных вещах“», — посоветовал специалист.
По его словам, также можно вежливо ответить, что вы сейчас наслаждаетесь текущими моментами и не хотите обременять себя обязательствами.
Психолог добавил, что благодаря такому подходу неприятный диалог может исчерпать себя, поскольку бестактные люди «не имеют четких планов на жизнь».