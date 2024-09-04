Психолог объяснил, как изящно уходить от бестактных вопросов родственников

Психолог Цветков: на бестактные вопросы о семье и детях нужно отвечать с юмором

Психолог Роман Цветков считает, что вопросы о замужестве, рождении ребенка и покупке квартиры являются нетактичными. По его мнению, нарушать личные границы не нужно позволять даже близким людям, сообщает «Узнай.ру» .

Эксперт отметил, что когда родственники настойчиво интересуются вашей личной жизнью, то следует реагировать на это с юмором. Родных можно заверить, что они не пропустят какое-либо событие, так как анонс будет размещен во всех соцсетях.

«Можно прибегнуть к более дипломатичному подходу: „У каждого свои темпы в жизни. Давай поговорим лучше о тебе или о других интересных вещах“», — посоветовал специалист.

По его словам, также можно вежливо ответить, что вы сейчас наслаждаетесь текущими моментами и не хотите обременять себя обязательствами.

Психолог добавил, что благодаря такому подходу неприятный диалог может исчерпать себя, поскольку бестактные люди «не имеют четких планов на жизнь».