Психолог объяснил, что такое «темная триада» и какие партнеры нужны таким людям

Исследование, проведенное специалистами из Университета Ньюкасла, выявило, что люди, обладающие признаками «темной триады», склонны выбирать себе партнеров с аналогичными психическими характеристиками. Данный термин описывает сочетание трех негативных личностных черт. Согласно мнению исследователей, таким парам с похожими морально-этическими убеждениями легче сосуществовать и налаживать совместную жизнь. Врача-психотерапевт, психолог Евгений Фомин прокомментировал это заявление, сообщает «Вечерняя Москва».

Он указал на то, что «темная триада» предполагает такие характеристики, как нарциссизм, макиавеллизм (деспотизм, манипулятивность), психопатия.

Исследователи полагают, что люди с «темной триадой» стремятся находить схожих по духу. Однако, по мнению Фомина, наиболее стабильные пары — это те, кто создает здоровые партнерские отношения. В них отсутствует созависимость. Такие союзы имеют потенциал для долгосрочной совместной жизни. Эти отношения формируют люди с разнообразными психологическими особенностями. Так, один из партнеров может быть нарциссом, а другой — альтруистом. Тем самым они будут дополнять друг друга, пояснил эксперт.

По его словам, когда люди, обладающие противоположными чертами, живут в одной семье, они учат друг друга новым манерам и моделям поведения. Это создает условия для личностного развития каждого из партнеров.

«Если вы замыкаетесь в своей модели поведения и поддерживаете ее, то не будет ни роста личности, ни укрепления пары. Поэтому я бы не подтвердил, что союзы людей с „темной триадой“ более крепки и перспективны», — отметил Фомин.

Пары с различными психологическими характеристиками и личностными проявлениями более устойчивы, так как у них происходит взаимное развитие как личностей, так и отношений, заключил психотерапевт.