Психолог Александрова: о желании мужчины жениться говорит его открытость девушке

Если мужчина хочет жениться на женщине, то он максимально открыт своей избраннице, заботится о ней и строит долгосрочные планы, рассказала изданию «Секрет фирмы» психолог Евгения Александрова.

«Обсуждение таких тем, как совместное жильё, совместные отпуска, а также дальние перспективы — например, дети и их воспитание, указывает на то, что он видит вас рядом с собой на долгие годы», — поделилась она.

Однако не всегда мужчины бывают до конца искренни. Иногда бывает, что они закидывают психологические «крючки», лишь обещая будущее на словах. Следует быть внимательными и осторожными в отношениях, также предупредила психолог. Судить о серьезности намерений можно по поступкам.

Еще один важный признак перспективности — это когда мужчина делится с девушкой своими ценностями. Он открыто скажет о том, что для него важно и постарается понять, насколько ваши взгляды на жизни совпадают, так как это основа крепкого брака.