Психолог назвала признаки «тихого увольнения»

Психолог рассказала, как распознать сотрудника, который уже уволился внутренне

Психолог-консультант Анастасия Быстрова рассказала, по каким признакам можно распознать «тихое увольнение», когда сотрудник формально работает, но уже внутренне покинул компанию, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, о «тихом увольнении» говорят отсутствие инициативы, отказ от участия в корпоративной жизни и выполнение только обязательного минимума задач.

«Такие сотрудники придерживаются минимума из должностных обязательств, не проявляют инициативу в решении задач и не участвуют в жизни организации», — пояснила Быстрова.

Она отметила, что термин стал распространенным после пандемии 2022 года, когда часть работников вернулась в офис, но не смогла восстановить прежнюю мотивацию. Формально такие сотрудники продолжают числиться в штате и получать зарплату, однако их вклад не способствует развитию компании.

Психолог подчеркнула, что апатия обычно касается именно профессиональной сферы. При этом финансовые бонусы или перспективы карьерного роста, как правило, не помогают вернуть вовлеченность.

