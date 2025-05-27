Психолог назвала 7 причин, почему россияне вступают в отношения без обязательств

Некоторые жители России, в прошлом неудачно построившие отношения, предпочитают выстраивать следующие связи с партнерами в формате «никто никому ничего не должен». Для вступления в свободные отношения есть как минимум семь причин, которые в разговоре с РИАМО перечислила писатель, психолог, основатель онлайн-школы, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes – 200 Светлана Комарова.

К сожалению, не все люди решаются создать семью, потому что боятся взять на себя ответственность за другого человека. Но чаще всего причина в выборе отношений без обязательств кроется в других областях и связана с тем или иным страхом.

1. Страх потери свободы и независимости

Свободные отношения чаще всего выбирают россияне с избегающим типом привязанности. В силу психологии они трудно переживают тесные контакты и чувствуют дискомфорт, когда партнер интересуется их делами или задает уточняющие вопросы. Таким людям кажется, что их чрезмерно контролируют, хотя партнер может и не вкладывать в свой вопрос такой смысл. В итоге человек приходит к выводу, что лучше быть одиноким или сразу договариваться о том, что никто никому ничего не должен.

2. Негативный опыт прошлых обязательств

Эта причина частично вытекает из первого пункта. Классическое женское «настоящий мужчина должен», требовательное мужское «женщина обязана», чрезмерные неподъемные обязательства в прошлых отношениях. Человек это хорошо запомнил и больше не хочет попадать в такую ситуацию.

3. Избегание ответственности перед партнером

Инфантильное желание взять свое и избавиться от бремени обязательств. Нежелание взрослеть.

4. Сомнения

Неуверенность в своих чувствах может подтолкнуть человека к выбору свободных отношений. Встречи без обязательств — прямое сообщение: «Ты не тот человек, с которым я собираюсь связать свою жизнь».

«Тот, кому нужны отношения без обязательств, не рассматривает вас как потенциального супруга. Когда он или она дозреют до брака, скорее всего, супругом окажетесь не вы. Вы — промежуточный вариант», — объяснила Комарова.

5. Желание оставить свою жизнь неизменной

Обязательства перед партнером — сообщение о том, что я тебя выбрал и остановился в своем выборе. Это коренным образом меняет жизнь и вынуждает отказаться от части привычек и привычного образа жизни в целом. Привычный образ жизни может оказаться более значимым, чем потребность в надежных предсказуемых отношениях.

6. Страх потери

Часто люди не вступают в серьезные отношения только потому, что боятся их потерять. Бывает, что именно страх оказывается сильнее, чем любовь, поэтому человек выбирает одиночество, избегая всех неприятных ситуаций, которые на самом деле могут и не произойти.

7. Другой приоритет

Иногда выбор в пользу свободных отношений делается потому, что в жизни человека есть нечто более важное, чем создание семьи. Например, какая-то миссия или его ценности и высшие смыслы не совместимы с отношениями. Возможно, у человека есть работа, связанная с постоянными командировками.

«Это не означает, что отношения без обязательств обязательно будут дискомфортными и несчастливыми. Они могут оказаться самыми замечательными отношениями, если пара договорилась о правилах игры и получает удовольствие друг от друга. Нет единственно верных и правильных отношений. Есть отношения, в которых людям хорошо или плохо, и эти отношения могут и имеют право быть разными», — заключила психолог.