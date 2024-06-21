Психолог назвал признаки того, что увлечение селфи стало проблемой

Психолог Мартынов: Зависимость от селфи может привести к депрессии и тревожности

Зависимость от селфи может способствовать развитию низкой самооценки, депрессии, тревожности. А сравнительный анализ с другими вызывает чувство недостаточности, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Чрезмерное внимание к лайкам и комментариям может привести к зависимости от похвалы и одобрения извне, что, в свою очередь, может негативно сказаться на психическом здоровье, способствуя развитию низкой самооценки, депрессии, тревожности и сравнительному анализу с другими, вызывающему чувство недостаточности», — сказал Мартынов.

Он добавил, что существуют определенные признаки, по которым можно предположить, что увлечение селфи стало проблемой.

«Некоторые из них включают постоянное обновление соцсетей для публикации селфи, оценку своей ценности и привлекательности по количеству лайков, появление чувства тревоги или депрессивных состояний при низкой активности в соцсетях», — рассказал психолог.

21 июня отмечается праздник, посвященный одному из наиболее популярных увлечений современного мира — селфи. День селфи был организован и проведен впервые в США. Ежегодно 21 июня во многих странах мира людям выпадет возможность сделать множество необычных и красивых фото, а затем выложить их в соцсетях.