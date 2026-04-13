Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни возникает, когда человек считает нынешний этап временным и ждет «подходящего момента» — переезда, похудения или внутренней готовности — чтобы начать жить по-настоящему. При этом неудовлетворенность сохраняется, но активных действий не происходит.

Михаил Хорс отметил, что ключевая причина такого поведения — страх разочарования.

«Я думаю, что люди откладывают какие-то значимые для себя события на потом, потому что они боятся, что если они все-таки это сделают и что-то получат, им не будет так хорошо, как они бы того хотели, они не будут настолько же счастливы, как в своих фантазиях. Поэтому они и придумывают разные отговорки: „Сначала надо, чтобы произошло это и это, и потом-то я уже точно всего добьюсь“», — сказал эксперт.

По его словам, проблема усиливается убеждением, что жизнь должна быть «по кайфу». Чтобы избавиться от синдрома, важно отказаться от максимализма и признать, что удовольствие и разочарование — естественная часть опыта.

«Надо разрешить себе боль, но понимать, что это не трагедия», — пояснил Хорс.

Эксперт добавил, что роль играет и биохимия. Дофамин вырабатывается не только при достижении цели, но и при ее предвкушении. Из-за этого фантазии и визуализации могут снижать мотивацию: часть удовольствия человек получает заранее, так и не переходя к действиям.

