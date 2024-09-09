Психолог назвал главный плюс холостяцкой жизни для россиян

По словам эксперта, свободу, в том числе финансовую, можно в полной мере ощутить только в том случае, если мужчина живет отдельно от родителей. Неженатые мужчины, проживающие самостоятельно, могут проводить время так, как им хочется, ни перед кем не отчитываясь. Кроме того, у них остается больше возможностей уделять время своим увлечениям и хобби.

«Главный плюс — полная свобода, но только если мужчина живет отдельно от родителей. Возможность проводить время с тем, с кем хочется, и так, как хочется. Никому не нужно отчитываться», — подчеркнул Кононов.

При этом психолог отметил, что холостяк не всегда является безответственным эгоистом.

По его словам, некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни из-за негативного опыта общения с женщинами и неспособности самостоятельно справиться с психологической травмой.