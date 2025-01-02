Психолог Наумов назвал пять ошибок мышления, которые делают человека несчастным

Зачастую люди становятся заложниками ситуации, когда одна проблема сменяет другую, а любые начинания заканчиваются неудачами. С этого момента они начинают считать себя неудачниками, понимают, что нужно что-то изменить, но снова шагать в неизвестность страшно. На самом деле, первостепенной причиной поражений, скорее всего, является негативное мышление. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал психолог, коуч, автор метода «ТрансКоучинг», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Виталий Наумов.

В мышлении каждого человека есть своеобразные багги — ошибки, которые не дают достичь заветных целей. Как правило, люди часто не замечают эти ошибки, а они постепенно влияют на мысли и действия.

Как распознать и обезвредить баги мышления

«Прежде, чем мы рассмотрим основные ошибки мышления, сделаю важное замечание. Стоит помнить, что наша психика всегда желает нам добра. У всего, что мы называем ошибками мышления или ограничивающими убеждениями, изначально позитивное намерение. Психика стремится к тому, чтобы вы были живы, сыты и в тепле. Потому старается сохранить те паттерны мышления, которые привели вас к вашей точке „А“. Даже если они мешают вашему успеху. В психике нет такой настройки „успех и богатство“. Важно самим создать эту настройку и перепрограммировать психику», — рассказал Наумов.

Недооценка бездействия — иллюзия

Если в детстве родители ругали ребенка за какие-то действия, например, он получил двойку, подрался, болтал на уроке, что-то сломал или сделал, по их мнению, недостаточно хорошо, то в психике закрепляется паттерн, что безопаснее ничего не делать. Точнее, не делать ничего из ряда вон выходящего. Достаточно выполнять минимальную норму: учить уроки и помогать по дому.

Вырастая, такой человек мыслит категориями: «Какие будут последствия, если я это сделаю?». И почти никогда не задается вопросом: «Что будет, если я этого не сделаю?». Именно поэтому люди выбирают бездействие. Потому что результаты действий могут пугать. И причина кроется в нескольких вопросах: если жизнь изменится, смогу ли я адаптироваться? Насколько успешными будут мои действия? А если я совершу ошибку? Вдруг ничего не получится?

«Безопасность бездействия — это иллюзия. Вы не позвонили по подходящей вакансии — и не получили работу мечты. Не познакомились с понравившимся человеком — может, это была ваша половинка? Так и не решились заявить о себе в соцсетях — и о вас не узнали люди, готовые заплатить за ваши услуги. Если вовремя не выявить эту ошибку мышления и не начать действовать, то жизнь может пройти, как в известной песенке: „Если вы не живете, то вам и не умирать“, — пояснил психолог.

Страх перемен — остановка развития

Человеческая психика цепляется за те убеждения и сценарии, которые помогают сохранить жизнь. Древние механизмы бессознательного, которые нами управляют, еще не в курсе, что времена саблезубых тигров давно прошли. Перспективу любых перемен наша психика сходу оценивает как опасность. И начинает изо всех сил сопротивляться.

Парадоксально, что это касается даже самых позитивных перемен. Например, человек представляет себе, как увеличил свой доход, стал много зарабатывать, с наслаждением отдыхать на курортах и переезжает в просторную квартиру. Но удовольствие от этих фантазий получает только сознательная часть. На бессознательном уровне загораются огни тревоги. Ведь там, в успешной жизни, человек еще не был. Там другое окружение, другие привычки, поведение, ценности и традиции. Эта неизвестность приравнивается к страху.

«Есть техники, которые помогают обойти этот баг мышления. Клиента погружают в бессознательное в картину успешного будущего, проживая его всеми пятью чувствами. Успех перестает быть неизвестностью, психика не сопротивляется, и человек легко идет к новым достижениям», — рассказал Наумов.

Чтение мыслей невозможно

Многие почему-то считают, что могут знать, что о них думают окружающие. Фактически, из-за этой ошибки мышления люди не находятся в настоящем контакте и живом взаимодействии с другими людьми. Они используют окружающих как проекции собственных мыслей и убеждений.

«Простой пример. Допустим, вы считаете себя мягким и даже немного бесхарактерным человеком. Идете на подписание важной сделки, общаетесь с партнерами. И переживаете: „Вдруг они видят, какой я податливый человек, не могу отстаивать свою точку зрения, боюсь сказать ‚нет‘. Они точно считают меня размазней! И продавят невыгодные условия! Надо защищаться!“. Вы надеваете на себя маску акулы бизнеса. И… переговоры проходят так себе. Но откуда вам знать, что реально думали партнеры? Может быть, они и хотели мягких дружелюбных переговоров без продавливания границ?», — пояснил психолог.

В отношениях эта ошибка работает так же разрушительно. Чаще всего люди уверены, что их партнеры думают именно так. И действуют, исходя из изначально ошибочных предположений. Но на самом деле никто не умеет читать мысли. Исправить эту ошибку можно путем изучения себя, принятия своих слабых и сильных сторон, а также фокусировкой на собственных целях. Лучше пробовать открыто проявляться, тогда в сознании закрепится новый позитивный сценарий.

Поиск подтверждения может вредить

Одно из базовых свойств нашей психики — видеть в окружающем мире подтверждения своих установок. И в упор не замечать фактов, которые их опровергают.

«Например, у человека есть установка „Большие деньги приносят опасность и неприятности“. Он будет видеть вокруг себя людей, которые стали несчастными, когда много заработали. При этом не осознавая, что „после“ не значит „вследствие“. Будет жадно читать новости про блогеров, которые попали под суд и лишились состояний. Обсуждать состоятельных знакомых, у которых проблемы в семье, с детьми. При этом человек с такой установкой не будет видеть противоположных примеров. Когда богатые успешные люди живут счастливой полноценной жизнью», — рассказал эксперт.

Скорее всего, такой человек не станет совершать каких-либо действий, чтобы увеличить свой доход, так как его психика будет сопротивляться и защищать его от нового опыта, так как считывает его как опасность.

Психолог пояснил, что эту ошибку мышления можно перевернуть себе во благо практическим путем: пробовать фокусироваться только на хорошем. Замечать вокруг только подтверждения позитивным мыслям и поддерживающим установкам. Первое время будет сложно, но если делать эту практику, постепенно человек заметит, как прибавится оптимизма и мотивации.

Катастрофизация ошибок — ненужные страдания

«Этот баг мышления заставляет нас преувеличивать последствия наших ошибок. В голове настойчиво крутятся мысли: „Это будет конец света! Просто катастрофа! Ужасно! Полный провал! От меня все отвернутся! Я не смогу людям в глаза смотреть! Я умру от стыда! Я не переживу!“. Подобная ошибка мышления обычно формируется в раннем детстве, когда родители или другой значимый взрослый продемонстрировали отвержение после какого-то вашего промаха или ошибки», — рассказал Наумов.

Все люди склонны преувеличивать свою значимость, и это нормально. Из-за этого кажется, что каждая ошибка на виду, все ее обсуждают и осуждают, смеются за спиной и больше никогда не захотят иметь дело с таким человеком. Но на самом деле, человек сам легко может вспомнить ситуацию, когда страшно переживал из-за ошибки, а ее никто не заметил. Или когда ему сделали замечание и тут же забыли.

Но даже позитивный опыт не помогает преодолеть катастрофизацию. Эта ошибка мышления не дает сделать даже маленький шаг к целям. Ведь любые возможные препятствия в вашей голове вырастают до уровня непреодолимых стен и чудовищных испытаний.

Психолог подчеркнул, что важно помнить, что ошибки мышления есть у всех. Только те, кто добивается успеха и живет счастливо, умеют их отслеживать и обезвреживать. А те, кто страдает и никак не может добиться цели, не работают над своим мышлением и осознанностью в должной мере.

Ошибки мышления обретают над человеком власть, когда он живет в расфокусе: хочет одного, думает о другом, а делает третье. Такое состояние порождает огромный внутренний конфликт. Он лишает человека ресурсов для того, чтобы осознанно строить свое счастье и работать над собой.