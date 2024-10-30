Психолог научила россиян правильно общаться с родителями, требующими внимания

Пожилые родители зачастую требуют от взрослых детей подробного отчета о каждом их действии или хотят часто общаться, но это может вызывать трудности. В разговоре с РИАМО психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник рассказала, как правильно выстраивать отношения в таких ситуациях, чтобы не ранить близких и не создавать для себя дискомфорт.

Для того чтобы отношения с пожилыми родителями, требующими постоянного внимания, были хорошими, нужно выстроить личные границы и соблюдать их. Но если это не помогает, тогда следует ввести график общения.

«Если предыдущие методы не помогают, а родители продолжают требовать постоянного присутствия или отчета о каждом действии, пора установить личные границы. Определите конкретные дни и часы, когда вы готовы общаться или приезжать в гости. Объясните, почему в остальное время вас нельзя беспокоить», — рассказала Зеляник.

Психолог посоветовала привести реальные, весомые аргументы, которые не будут звучать как оправдание, а подсветят вашу реальность. Например, вы можете общаться с родителями в определенное время, потому что оставшееся занято работой, домашними обязанностями, друзьями и личными планами. При составлении графика общения главной целью является показать родителям, что у вас много дел, но вы все равно про них не забываете, любите и хотите поддерживать контакт.

Зачастую, чтобы добиться своих целей, пожилые люди могут пытаться манипулировать взрослыми детьми. Это выражается в «колких» высказываниях, которыми они хотят вызвать чувство вины. Решить такую проблему можно через мягкий диалог.

«В таких случаях мягко, без упреков и лишних эмоций проговорить, что вам общение в таком ключе доставляет дискомфорт, а словесные манипуляции препятствуют нормальной коммуникации. Когда общение зашло в тупик, просто обнимите родителей или подержите за руку — эти простые жесты могут передать больше тепла и любви, чем любые слова», — подчеркнула психолог.