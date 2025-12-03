Психолог научила россиян избегать импульсивных трат перед Новым годом

сегодня в 20:51

Психолог Скрипачева: списки избавят от импульсивных трат перед Новым годом

Ключевой метод защиты финансов от необдуманных покупок перед новогодними праздниками — детальное составление планов. Об этом RT сообщила кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева.

«Чтобы избежать импульсивных трат в декабре, нужно вообще делать списки продуктов и подарков, то есть заниматься планированием», — подчеркнула эксперт.

Специалист пояснила, что отсутствие четкого плана делает человека более восприимчивым к приобретениям, основанным на эмоциях, которые кратковременно компенсируют повышенную тревожность и дефицит праздничного настроения.

По словам Скрипачевой, люди утрачивают ощущение праздника и шопоголизм в определенной степени становится источником положительных эмоций, которые временно повышают уровень эндорфинов. По мнению Скрипачевой, в условиях повышенного общего беспокойства совершение покупок становится обманчивой заменой подлинной радости.

