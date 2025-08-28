Не стоит переживать, что добрые слова прозвучат неловко: признание в эмоциях сделает их только теплее, рассказала РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Если у людей проблемы с интонацией и они переживают, что комплимент прозвучит как насмешка, это как раз про комплексы. Чем меньше мы думаем о том, как будем выглядеть, тем лучше получается. Чем больше человек репетирует и нагнетает, будто должно произойти что-то особенное, тем неестественнее это выглядит», — сказала Миллер.

Она отметила, что естественное поведение всегда считывается. Даже если вы нервничаете, гораздо лучше сказать: «Ты знаешь, я так нервничаю, что даже растерялся — из-за того, что ты сегодня такая красивая».

«Это снижает градус, человек меньше начинает нервничать. Плюс мужчина выглядит очень мило, потому что признается в своих чувствах. Это дополнительный комплимент девушке — она вызвала такие эмоции, что он даже распереживался», — пояснила психолог.

Она резюмировала, что это про прокачивание эмоционального интеллекта и способность быть настоящим. Лучше взять за правило: меньше репетиций и больше спонтанности.