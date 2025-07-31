Психолог Маклакова: передача семейных традиций формирует уверенную личность

«Важно не просто говорить о традициях — важно их транслировать. А говорить можно уже для того, чтобы проявить уважение к старшим. Мы показываем, что уважаем своих родителей — и тогда дети будут уважать нас. Мы говорим: вот, наши бабушка с дедушкой тоже так делали. Такая преемственность придает силу, ощущение, что ты не один, за тобой стоит целый род», — сказала Маклакова.

Она уточнила, что дети, видя, как взрослые уважают своих старших, тоже будут уважать их и смогут передать это уже своим детям. Так формируется крепкий род.

«Люди должны понимать: уважение — это основа. Передача традиций — это и есть проявление уважения. Ребенок видит, что мы уважаем родичей, вспоминаем прабабушек, прадедушек, и чувствует единство. Это в конечном итоге делает человека сильнее, дает уверенность», — подчеркнула психолог.

Маклакова отметила, что уверенная личность может гораздо больше сделать для мира.

«Эта личность не тратит энергию на внутренние метания, не отрабатывает психологические травмы. Она не мечется в одиночестве, а вырастает цельной, здоровой. Если мы хотим общество активных здравомыслящих успешных людей, такие люди обычно вырастают в здоровых, крепких семьях», — заключила специалист.