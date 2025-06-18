Психолог Лунюшин: провокаторов лучше игнорировать

Психолог Сергей Лунюшин рассказал, почему люди устраивают скандалы в очередях и как правильно реагировать на провокаторов, сообщает «ФедералПресс» .

Скандальные ситуации в очередях давно стали привычными и часто вызывают споры. Психолог высшей категории Сергей Лунюшин выделил несколько типов людей, склонных к провокациям: одни стремятся пройти без ожидания, другие демонстрируют значимость или стараются выплеснуть внутреннее напряжение.

Первая категория скандалистов ищет способы попасть к кассе или врачу в обход очереди, используя различные предлоги. Вторая пытается подчеркнуть свою важность, обращая на себя внимание из-за низкой самооценки или недостатка поддержки близких. Некоторые люди склонны раздувать конфликты криком, считая этот способ единственным методом отстоять позицию. Часто это приводит к напряженности среди окружающих.

По словам Лунюшина, скандалисты получают психологическую разрядку уже после конфликта: они ощущают удовлетворение от внимания или выплеска эмоций. Повышение голоса может приносить ощутимое облегчение, а иногда назвать это даже своеобразной привычкой.

Психолог дал рекомендации по противодействию скандалистам. Он подчеркнул, что вступать в диалог с провокаторами не стоит, чтобы не усугубить ситуацию. Ни в коем случае нельзя переходить на личности или использовать обидные выражения — это только разогреет конфликт.

Лунюшин посоветовал спокойно и четко отстаивать свои границы, если кто-то пытается пройти без очереди, а в остальных случаях — максимально игнорировать провокаторов, чтобы не вовлекаться в конфликтную ситуацию.