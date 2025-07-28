Психолог Лунюшин объяснил, как получить удовольствие от отпуска

Психолог рассказал, как полностью отключиться от работы во время отдыха

Психолог Сергей Лунюшин рассказал, что летом у некоторых людей может ухудшаться настроение из-за несоответствия ожиданий от отпуска и реальности, а также из-за невозможности полностью расслабиться и отвлечься от работы, сообщает RuNews24.ru .

Летний период часто ассоциируется с отдыхом и яркими впечатлениями, однако для многих он становится временем грусти и усталости. Психолог высшей категории Сергей Лунюшин отметил, что причина этого кроется в индивидуальных особенностях и ожиданиях человека от отпуска.

По словам эксперта, не все умеют отдыхать и расслабляться.

«Есть люди, которые умеют отдыхать, и люди, которые не умеют отдыхать и расслабляться. Это зависит от личности человека, от того, что он ожидает от отдыха, и совпадает ли его ожидание с тем, что он получает, что очень важно», — пояснил Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что во время отпуска важно полностью отключаться от работы.

«Если человек отдыхает, то процесс отдыха должен быть полным. Не нужно отвечать на рабочие звонки, решать рабочие вопросы», — добавил он.

Эксперт также отметил, что вид отдыха должен соответствовать интересам каждого. Если человек вынужден проводить отпуск не так, как ему хочется, это может привести к разочарованию и снижению настроения.

«Все должно соответствовать индивидуальным особенностям, потребностям человека. Тогда отдых будет продуктивен, и человек действительно получит новое впечатление, и сможет отключиться и от работы, и от быта, что немаловажно», — заключил Лунюшин.