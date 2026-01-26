Психолог Ланг объяснил причины выбора женщинами партнеров старше себя

Семейный психолог Сергей Ланг рассказал, почему молодые женщины выбирают мужчин значительно старше себя и с какими трудностями сталкиваются в таких отношениях, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил, что женщины часто выбирают мужчин старшего возраста из-за доверия и ощущения стабильности. По его словам, в женских сообществах распространено мнение, что мужчины до сорока лет недостаточно зрелы и не готовы к серьезным отношениям.

Психолог отметил, что материальная обеспеченность также играет важную роль. Женщины ожидают, что мужчина старшего возраста уже достиг определенного уровня в жизни, имеет жилье и стабильный доход, что воспринимается как «готовый вариант» для создания семьи.

Ланг добавил, что выбор партнера старше себя может быть связан с образом отца. Женщины, не получившие в детстве отцовской любви, часто ищут зрелых мужчин, чтобы почувствовать заботу и защищенность. В некоторых случаях, наоборот, чрезмерная опека со стороны отца формирует у женщины ожидание аналогичной любви от взрослого мужчины.

Однако, по словам эксперта, значительная разница в возрасте может привести к кризисам и разочарованиям. Ланг подчеркнул, что в таких парах часто возникает нехватка общих интересов, разница в круге общения и взглядах на жизнь. Молодые женщины могут испытывать эмоциональный голод по своей компании и чувствовать себя изолированными среди друзей партнера.

Психолог также отметил, что различия в интересах, взглядах на близость и сексуальные предпочтения могут стать причиной недопонимания и проблем в отношениях.

«Люди начинают проводить время вместе и понимают, что говорят на разных языках, им не интересно друг с другом», — пояснил Ланг.

