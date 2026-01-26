Психолог Ланг объяснил причины выбора женщинами партнеров старше себя

Психолог Сергей Ланг рассказал, почему женщины выбирают мужчин старше себя
Общество

Семейный психолог Сергей Ланг рассказал, почему молодые женщины выбирают мужчин значительно старше себя и с какими трудностями сталкиваются в таких отношениях, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил, что женщины часто выбирают мужчин старшего возраста из-за доверия и ощущения стабильности. По его словам, в женских сообществах распространено мнение, что мужчины до сорока лет недостаточно зрелы и не готовы к серьезным отношениям.

Психолог отметил, что материальная обеспеченность также играет важную роль. Женщины ожидают, что мужчина старшего возраста уже достиг определенного уровня в жизни, имеет жилье и стабильный доход, что воспринимается как «готовый вариант» для создания семьи.

Ланг добавил, что выбор партнера старше себя может быть связан с образом отца. Женщины, не получившие в детстве отцовской любви, часто ищут зрелых мужчин, чтобы почувствовать заботу и защищенность. В некоторых случаях, наоборот, чрезмерная опека со стороны отца формирует у женщины ожидание аналогичной любви от взрослого мужчины.

Однако, по словам эксперта, значительная разница в возрасте может привести к кризисам и разочарованиям. Ланг подчеркнул, что в таких парах часто возникает нехватка общих интересов, разница в круге общения и взглядах на жизнь. Молодые женщины могут испытывать эмоциональный голод по своей компании и чувствовать себя изолированными среди друзей партнера.

Психолог также отметил, что различия в интересах, взглядах на близость и сексуальные предпочтения могут стать причиной недопонимания и проблем в отношениях.

«Люди начинают проводить время вместе и понимают, что говорят на разных языках, им не интересно друг с другом», — пояснил Ланг.

