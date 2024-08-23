Психолог Кузовкова рассказала, как настроить ребенка к школе

Психолог: родителям надо больше общаться с ребенком о школе перед 1 сентября

Родителям следует больше общаться с ребенком на школьные темы и обсуждать ближайшее будущее. Это поможет чаду настроиться на учебный год, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова.

«Наличие информации помогает снять тревожность. Уже сейчас напоминайте ребенку, что его будет ожидать в школе. Обсудите, какие новые предметы появятся в учебном году, чем они интересны и для каких профессий важны. Если в родительском чате появляются новости, которые напрямую касаются ребенка, сообщайте ему об этом», — сказала Кузовкова.

Она посоветовала больше общаться с чадом на школьные темы, обсуждать ближайшее будущее.

«Пусть он поделится приятными учебными моментами, вспомнит любимых педагогов и одноклассников. А вы, в свою очередь, можете привести позитивные примеры из своей школьной жизни, но не злоупотребляйте рассуждениями о легкости обучения или строгости учителей», — предупредила психолог.

Кузовкова порекомендовала также поддерживать позитивный образ ученика у ребенка. Ему стоит рассказать, что новые знания расширяют кругозор, открывают возможность проявить себя в интересных проектах, а в дальнейшем — получить востребованную профессию.

«Не забывайте и о внешнем виде — обсудите, как бы ребенок хотел выглядеть в школе. Посмотрите примеры деловых костюмов в интернете. Сообща выбирайте одежду, обувь, канцтовары к новому учебному году. Учитывайте желания школьника, ведь пользоваться этими вещами предстоит ему», — отметила специалист.