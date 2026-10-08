Психолог Ковалева объяснила, когда уединение превращается в изоляцию

Потребность побыть одному не обязательно связана с трудностями в общении. Работа, переписки и поток информации утомляют. Солодейтинг — поход в ресторан, музей или кино без компании — помогает переключиться с чужих требований на собственные потребности и восстановиться.

По словам Ковалевой, важно оценивать не само стремление к уединению, а чувства человека и его потребность в других людях. Если он избегает любых контактов, теряет интерес к отношениям и убеждает себя, что ему никто не нужен, это повод насторожиться.

За кажущейся независимостью иногда скрывается нежелание сталкиваться с разочарованием, конфликтами или эмоциональной близостью. Постоянное избегание общения может объясняться уже не усталостью, отметила психолог.

«Самостоятельность не должна превращаться в отказ от отношений. Человеку может быть хорошо одному, и при этом он способен впускать в жизнь других людей, делиться переживаниями и принимать поддержку», — подчеркнула Ковалева.

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