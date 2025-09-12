Психолог Кононов назвал контроль главным фактором, отпугивающим мужчин в отношениях

Доцент кафедры психологии труда Александр Кононов рассказал, что чрезмерный контроль и требование постоянного внимания со стороны женщин чаще всего отпугивают мужчин в отношениях, сообщает NEWS.ru .

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, что главным раздражающим фактором для мужчин в отношениях становится избыточный контроль со стороны женщин. По его словам, требование постоянного внимания также может вызывать у мужчин негативную реакцию.

Кононов пояснил, что в отношениях, где мужчина и женщина встречаются периодически, мужчины чаще всего продолжают жить своей жизнью. Необходимость постоянно отчитываться о своем местонахождении и планах вызывает у них раздражение.

«Необходимость давать отчет о том, где он, с кем и когда будет дома, скорее всего, вызовет раздражение», — пояснил Кононов.

Эксперт добавил, что при совместном проживании мужчины ожидают гармоничных отношений и уюта в доме, который становится для них местом отдыха после работы. Если женщина не может или не хочет создать такую атмосферу, это может привести к конфликтам. При этом Кононов подчеркнул, что ответственность за уют и взаимопонимание в семье лежит на обоих партнерах.

