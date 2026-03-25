Психолог Клочков объяснил тревогу из-за сбоев интернета

По словам руководителя «Клиники Доброго Психолога» Александра Клочкова, многие привыкли хранить «всю жизнь» в смартфоне. При отключении интернета это ощущение стабильности исчезает.

«Мы понимаем, что беспомощны, никто из нас не может на эту ситуацию повлиять каким-то образом, кардинально ее изменить. За счет этого меняется наш паттерн поведения, то есть за счет того, что нам нужно обратно откатиться к тому, чтобы контролировать свою жизнь не через интернет, а в поле реального общения. Для многих людей — это шаг назад», — пояснил Александр Клочков.

Особенно остро ситуацию переживает молодежь, добавил профессор. По его мнению, часть молодых людей испытывает трудности в живом общении и решении бытовых вопросов без цифровых сервисов.

«Когда, например, мы не можем ответить на рабочее сообщение, то начинаем тревожиться, потому что работа – это безопасность наших финансов. Мы привыкли удаленно держать контроль над работой, детьми и даже над домом через системы автоматизации жилья. Поэтому вся эта ситуация с отключением интернета выбивает из колеи. Большая тревога появляется, потому что она реально подкреплена чем-то, она не придумана нами», — заключил Александр Клочков.

С начала марта жители Москвы жалуются на перебои мобильной связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные ограничения вводятся в соответствии с законодательством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.