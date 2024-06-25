Психолог Татьяна Василькова порассуждала о причинах мужских измен и ответила, как спасти отношения в таких ситуациях. По словам эксперта, парам стоит обратиться к семейному психотерапевту, сообщает портал «Узнай.ру».

Измена — это нарушение договоренностей, заявила психолог. Однако в семьях редко обсуждают границы допустимого, и каждый живет в своей собственной парадигме. А то, что для одного человека является изменой, может не оказаться таковой для другого.

Одна из наиболее частых причин мужских измен — семейные разногласия, когда между партнерами присутствует недопонимание. В таких ситуациях влюбленные не хотят говорить о своих чувствах, обидах, недовольны бытовыми проблемами, отметила Василькова.

Среди других причин, по которым мужчины идут «налево», эксперт назвала остывшие чувства, отсутствие романтики и близости, ревность, долгую разлуку и кризис среднего возраста.

По словам психолога, если женщина столкнулась с мужской изменой, то ей важно прожить все негативные эмоции и выяснить, произошла ли неверность из-за утраты чувств. Василькова считает, что под влиянием определенных факторов, которые формируются обоими партнерами, даже самый преданный супруг может поддаться соблазну.

«Измена мужа — не повод разводиться, это повод учиться. Если все, что нужно для мужчины, есть дома, он не ходит по другим женщинам. В этом нет смысла», — считает психолог.

Василькова добавила, что после измены обоим партнерам необходимо работать над отношениями, если они хотят их сохранить. В первую очередь нужно выяснить, что привело к кризису в отношениях — как раз в этом и может помочь семейный психотерапевт.