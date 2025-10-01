Психолог из Воскресенска представляет Подмосковье в финале Всероссийского конкурса

30 сентября в Москве стартовали очные испытания заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог — 2025». В этом году в конкурсе участвуют представители 83 регионов России, в том числе педагоги-психологи из детских садов, школ, техникумов и психологических центров системы образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Регион в финале представляет Евгения Казберова, педагог-психолог Лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова из городского округа Воскресенск.

В течение 3 дней участники будут проходить конкурсные испытания по 20 номинациям. Имена победителей конкурса «Педагог-психолог — 2025» будут объявлены 2 октября на торжественной церемонии закрытия в Москве.

Конкурс «Педагог-психолог — 2025» направлен на повышение профессионального уровня педагогов-психологов, которые являются важной частью психологической службы в системе образования Российской Федерации. За время своего существования конкурс стал не только площадкой для соревнований, но и форумом для обмена опытом, где участники могут делиться своими наработками и находить новые идеи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.