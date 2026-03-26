Психолог Иншина объяснила рост тревожности в эпоху соцсетей

Клинический психолог Лидия Иншина заявила, что рост тревожности связан не только с гаджетами, а приложения для медитации помогают лишь частично. До 72% различий в использовании соцсетей объясняются генетикой, сообщает RuNews24.ru .

В эпоху гиперсвязности тревожность усиливается, однако дело не только в технологиях.

«В эпоху гиперсвязности растет тревожность, поскольку доступность не означает близость. У нас тысячи "друзей" в сети и ноль человек, кто приедет в 4 утра. Мы связаны со всем миром, но оторваны от себя», — пояснила психолог.

По словам Иншиной, исследования близнецов показали, что до 72% различий в том, как люди используют соцсети, связаны с генетикой. Связь между временем онлайн и психическим благополучием минимальна: предрасположенность к тревожности формируется раньше и проявляется в разных сферах.

Приложения для медитации могут улучшать сон и снижать утомляемость при регулярной практике. Однако только 4,7% пользователей продолжают занятия дольше месяца, а 95% бросают их в первые 30 дней.

«Приложения работают с симптомами, но не с причинами. Они сбивают температуру, но инфекцию не лечат», — отметила эксперт.

Иншина также подчеркнула, что 80% самодиагнозов из соцсетей не подтверждаются. По данным Сеченовского университета, 30–40% молодых людей ставят себе психические расстройства по интернету, но подтверждаются лишь 10–15% случаев.

Эксперт советует сокращать экранное время перед сном, развивать живые связи и обращаться к специалисту, если симптомы мешают жить и длятся неделями.

