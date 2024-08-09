Психолог Игонина рассказала об эффективных способах чтения

«Мы смотрим в текст либо бумажного, либо электронного носителя и читаем про себя или вслух. Однако в зависимости от цели мы всегда это делаем разными способами. „Сканирование“ используется, когда нужно из общего объема текста выделить только интересующие нас моменты, а не усвоить все его содержимое. Пример — аннотация лекарства, где особенное внимание мы уделяем показаниям, противопоказаниям, дозировке и побочным действиям», — сказала Игонина.

«Скимминг» применяется также как и при сканировании — текст просматривается как бы вскользь, с целью уяснить основную его мысль, ключевые понятия, создать общее впечатление о прочитанном. Зачастую именно скиммингом пользуются студенты, готовясь к экзамену, отметила специалист.

«Интенсивное чтение» мы используем, когда надо проштудировать текст целиком и как можно тщательнее разобраться в прочитанном. Зачастую такое медленное и внимательное чтение сопровождается конспектированием. А при экстенсивном чтении внимание читателя сосредоточено на содержании и представлении происходящего, а не на вычленении нужной нам конкретики. Применяется при чтении художественной литературы»», — рассказала психолог.

Всемирный день книголюбов отмечается он ежегодно 9 августа. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели — те люди, для которых собственно книга и создается. Для многих людей чтение сегодня является основным и любимым хобби.